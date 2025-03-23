С понедельника на дорогах Украины заработает 40 камер фиксации нарушений ПДД

С 24 марта на автомобильных дорогах страны заработают 40 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По словам Билошицкого, 36 из новых комплексов заработают впервые в новых местах и 4 прибора возобновят работу.

Кроме этого, 2 прибора во Львове, которые фиксируют превышение скорости, дополнительно будут фиксировать нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств.

Обновленные камеры установят в 12 областях: Львовской, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Черкасской и Черниговской областях.

С подробным расположением обновленных камер можно ознакомиться на сайте МВД.

Напомним:

В 2024 году владельцы дорогих авто уплатили 220 млн грн транспортного налога, что на 37% больше, чем в прошлом году. Количество плательщиков также выросло - с 7393 в 2023 году до 10 217 в 2024-м.