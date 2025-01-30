В Україні заблокували понад 4 500 нелегальних онлайн-казино у 2024 році

За 2024 рік в Україні заблокували понад 4 500 нелегальних онлайн-казино, зокрема мобільні застосунки та вебсайти.

Про це повідомляє Мінцифри.

Зазначається, що за 2024 рік вдалося заблокувати:

92 додатки в App Store

26 додатків у Google Play

4 460 сайтів за розпорядженням Держспецзв’язку

В повідомленні додають, що минулого року за ініціативою президента Зеленського міністерство звернулося до Apple і Google, щоб домовитися про видалення з маркетів нелегальних онлайн-казино.

"Налаштували з компаніями фасттрек для блокування застосунків — українці повідомляють нашу команду про незаконні казино, а ми передаємо інформацію Apple і Google. Пишіть на пошту [email protected] з темою листа "Блокування казино", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У середньому за січень-листопад 2024 року кожен місяць українці на поповнення ігрових рахунків онлайн-казино та беттингових компаній витрачали 12,7 млрд грн (в грудні – 19,4 млрд грн).