В Украине заблокировали более 4 500 нелегальных онлайн-казино в 2024 году

За 2024 год в Украине заблокировали более 4 500 нелегальных онлайн-казино, в том числе мобильные приложения и веб-сайты.

Об этом сообщает Минцифры.

Отмечается, что за 2024 год удалось заблокировать:

92 приложения в App Store

26 приложений в Google Play

4 460 сайтов по распоряжению Госспецсвязи

В сообщении добавляют, что в прошлом году по инициативе президента Зеленского министерство обратилось к Apple и Google, чтобы договориться об удалении из маркетов нелегальных онлайн-казино.

"Настроили с компаниями фасттрек для блокировки приложений - украинцы сообщают нашу команду о незаконных казино, а мы передаем информацию Apple и Google. Пишите на почту [email protected] с темой письма "Блокировка казино", - говорится в сообщении.

Напомним:

В среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц украинцы на пополнение игровых счетов онлайн-казино и беттинговых компаний затрачивали 12,7 млрд грн (в декабре - 19,4 млрд грн).