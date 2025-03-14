В Україні викрили нові шахрайські фінансові проєкти – оновлений список

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п’ять кейсів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

До переліку шахрайських схем внесли Turf Capital Private LTD, OptCrypt, FinUp, Euoptrade та Fxplag. Загальна кількість підозрілих проєктів, зафіксованих Комісією, сягнула 419.

Регулятор закликає інвесторів уважно перевіряти інформацію перед вкладенням коштів. Це можна зробити самостійно за допомогою 10 простих кроків, які підготувала Комісія. Також можна безпосередньо звернутися до НКЦПФР із відповідним запитом.

Нагадаємо:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до переліку ненадійних інвестиційних проєктів ще 7 кейсів.