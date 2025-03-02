Список сумнівних інвестпроєктів поповнили ще 7 кейсів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до переліку ненадійних інвестиційних проєктів ще 7 кейсів.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Наразі у списку вже 414 SCAM-проєктів - перелік можна переглянути за посиланням.
Список доповнили наступними сумнівними проєктами:
King Academy – https://king-academy.online/ / https://king-academy.digital/
Asia-Inside – https://m.asia-inside.pro/main / https://terminal.asia-inside.pro/
Crystal Ball Markets – https://crystalballmarkets.com/ru
Landson Financial Holding S.A. – https://landsonfinhold.com/
UTEX – https://utex.io/ru/
Alpine Funded – https://alpinefunded.com/
Aura Funded – https://aurafunded.com/
У НКЦПФР нагадали про важливість базової перевірки потенційного інвестиційного проєкту та оцінки ризиків перед тим, як інвестувати.
Нагадаємо:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала ще дев'ять інвестпроєктів до переліку ненадійних.
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