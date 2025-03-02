Список сумнівних інвестпроєктів поповнили ще 7 кейсів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до переліку ненадійних інвестиційних проєктів ще 7 кейсів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Наразі у списку вже 414 SCAM-проєктів - перелік можна переглянути за посиланням.

Список доповнили наступними сумнівними проєктами:

King Academy – https://king-academy.online/ / https://king-academy.digital/

Asia-Inside – https://m.asia-inside.pro/main / https://terminal.asia-inside.pro/

Crystal Ball Markets – https://crystalballmarkets.com/ru

Landson Financial Holding S.A. – https://landsonfinhold.com/

UTEX – https://utex.io/ru/

Alpine Funded – https://alpinefunded.com/

Aura Funded – https://aurafunded.com/

У НКЦПФР нагадали про важливість базової перевірки потенційного інвестиційного проєкту та оцінки ризиків перед тим, як інвестувати.

Нагадаємо:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала ще дев'ять інвестпроєктів до переліку ненадійних.

Читайте також: Дописався. Чому проєкт фінансиста Еріка Наймана визнали "скамом"?