Конкурс на посади членів НКЦПФР: правильно заповнив документи 1 із 14 претендентів

Перший етап першого в історії публічного конкурсу на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) продемонстрував неготовність більшості претендентів до роботи з документами.

Про це свідчать результати засідання відповідної конкурсної комісії від 16 вересня.

На першому етапі, з 1 серпня по 14 вересня, претенденти мали подати до конкурсної комісії пакет необхідних документів, який складається із 15 пунктів. У встановлені терміни відповідні документи надійшли від 14 осіб.

Однак при їх розгляді виявилось, що лише один претендент подав всі документи і правильно їх заповнив. П'ятеро осіб не надали сертифікат про рівень володіння державною мовою. Усім їм відмовлено в допуску до конкурсу.

Один претендент не мав відповідного досвіду роботи, аби обіймати посаду члена НКЦПФР, яка належить до категорії "А" державної служби. Йому також було відмовлено у допуску.

Ще семеро осіб допустились однієї й тієї ж помилки – при заповненні заяви про проведення перевірки, передбаченої законом "Про очищення влади" (бланк можна завантажити) не вказали до кого вони власне звертаються. Адресатом мав бути президент Володимир Зеленський, якому і підпорядковується НКЦПФР.

Усім їм дали три дні на виправлення помилки та направлення правильно заповненого документа до конкурсної комісії. Рішення, щодо їх допуску все ще може бути ухвалено на наступному засіданні.

Кількісний склад НКЦПФР становить вісім осіб: сім членів та голова. Наразі, окрім голови є лише чотири члени. Відповідно вакантні, як мінімум три посади.