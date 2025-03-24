Ускладнює ліквідацію наслідків ворожих атак: в Києві посилять контроль за паркуванням в дворах

Щільно запарковані автомобілі перешкоджали проїзду спецтехніки, яка прямувала ліквідувати наслідки ворожої атаки. Через це в Києві посилять контроль за паркуванням в дворах.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Він нагадав, що на вихідних Київ пережив масовану дронову атаку.

"На окремих локаціях, в житлових кварталах – рятувальники стикнулися з проблемою доступу до місць ураження. Відтак виникають складнощі і в розгортанні рятувальних робіт. Двори настільки щільно запарковані, що доїхати туди просто неможливо", – зауважив Ткаченко.

Тому він дав доручення Департаменту муніципальної безпеки та Департаменту територіального контролю КМДА забезпечити постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови на предмет порушення правил паркування. Також до цього будуть залучені керуючі компанії, ОСББ, ЖБК.

Крім цього, Ткаченко доручив Департаменту транспортної інфраструктури розробити план-графік облаштування антипаркувальної інфраструктури, спільно з Департаментом фінансів визначити джерела фінансування таких робіт. Міські департаменти, РДА та комунальні підприємства повинні забезпечити виконання робіт згідно з розробленим і затвердженим планом.

Також до цього завдання долучать ДСНС Києва. Спільно з міськими департаментами вони визначать перелік адрес та під'їздів до будинків, де необхідно забезпечити проїзд спецтехніки.

Ткаченко закликав киян сприяти тому, щоб двори були в повній доступності для роботи екстрених служб.

"Не запарковуйте двори, повідомляйте про покинуті авто чи транспортні засоби, які перегороджують проїзди", – зауважив він.

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У столиці більше не забиратимуть автомобілі евакуаторами під час повітряної тривоги.