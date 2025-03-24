Затрудняет ликвидацию последствий вражеских атак: в Киеве усилят контроль за парковкой во дворах

Плотно запаркованные автомобили препятствовали проезду спецтехники, которая направлялась ликвидировать последствия вражеской атаки. Из-за этого в Киеве усилят контроль за парковкой во дворах.

Об этом сообщил начальник КГГА Тимур Ткаченко.

Он напомнил, что на выходных Киев пережил массированную дроновую атаку.

"На отдельных локациях, в жилых кварталах - спасатели столкнулись с проблемой доступа к местам поражения. Поэтому возникают сложности и в развертывании спасательных работ. Дворы настолько плотно запаркованы, что доехать туда просто невозможно", - отметил Ткаченко.

Поэтому он дал поручение Департаменту муниципальной безопасности и Департаменту территориального контроля КГГА обеспечить постоянное инспектирование проблемных участков жилой застройки на предмет нарушения правил парковки. Также к этому будут привлечены управляющие компании, ОСМД, ЖСК.

Кроме этого, Ткаченко поручил Департаменту транспортной инфраструктуры разработать план-график обустройства антипарковочной инфраструктуры, совместно с Департаментом финансов определить источники финансирования таких работ. Городские департаменты, РГА и коммунальные предприятия должны обеспечить выполнение работ согласно разработанному и утвержденному плану.

Также к этой задаче приобщат ГСЧС Киева. Совместно с городскими департаментами они определят перечень адресов и подъездов к домам, где необходимо обеспечить проезд спецтехники.

Ткаченко призвал киевлян способствовать тому, чтобы дворы были в полной доступности для работы экстренных служб.

"Не запарковывайте дворы, сообщайте о брошенных авто или транспортных средствах, которые перегораживают проезды", - отметил он.

Напомним:

В столице больше не будут забирать автомобили эвакуаторами во время воздушной тревоги.