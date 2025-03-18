В Києві громадський транспорт продовжуватиме рух під час повітряної тривоги

В Києві з 21 березня наземний громадський транспорт під час повітряної тривоги, після висадки охочих біля укриття, продовжуватиме рух за маршрутом.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Відповідне рішення, після консультацій з військовими, правоохоронцями, ДСНС, ухвалила 18 березня Рада оборони міста Києва.

Зазначається, що у разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху.

Охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце. За потреби пасажирам буде надана необхідна допомога.

Водій транспорту робитиме оголошення про можливість подальшого продовження поїздки за маршрутом руху. Після того, як охочі залишили салон транспортного засобу, водій продовжить рух за маршрутом.

Водночас у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

Як повідомляють в КМВА, київський метрополітен поки працюватиме в тому ж режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

Нагадаємо:

Столиця залишилася єдиним містом України, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог.

Кияни неодноразово зверталися до київської влади з проханням скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги.