Уряд створив координаційний штаб захисту енергетики

Кабінет міністрів створив Координаційний штаб захисту енергетики, центр управління, який об'єднає роботу всіх відомств, які відповідають за енергетику, транспорт, воду, тепло і зв'язок.

Про це повідомив віце-премʼєр міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він зазначив, що до органу увійдуть всі служби, які відповідають за енергетику: "від Міненерго, Укренерго, Нафтогазу, МВС та ДСНС до обласних військових адміністрацій, громад та операторів інфраструктури", – зазначив Кулеба.

Роботу штабу забезпечуватиме Агентство з відновлення.

"Наші основні рішення сьогодні – прискорити будівництво інженерного захисту навколо об'єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення.

Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина — від погодження до укладення договорів – стане на місяці коротшою", – додав міністр.

Нагадаємо:

Українцям варто готуватися до дефіциту електроенергії та тривалих відключень узимку: 4 години без світла, дві - зі світлом.