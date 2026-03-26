Ще більше дітей з інвалідністю підгрупи А отримають портативні зарядні станції

Уряд виділив фінансування на ще 2 тисячі портативних станцій за програмою підтримки для родин, у яких є діти з інвалідністю підгрупи А.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що раніше вже профінансували закупівлю і доставку 10 тисяч портативних зарядних станцій орієнтовною ємністю 2 кВт·год.

"Ухвалили рішення збільшити до 30% частку бюджетних коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, які можуть спрямовуватися на закупівлю та доставку таких пристроїв. Це дозволить розширити програму та забезпечити допомогою більше сімей", – підкреслила очільниця уряду.

За її словами, закупівлю обладнання здійснює АТ "Фонд декарбонізації України", а доставку — АТ "Укрпошта". Одразу після закупівлі та доставки станцій в Україну їх передають відповідно до списків, отриманих Фондом.

Подати заявку на отримання портативної зарядної станції можливо до 1 квітня 2026 року через територіальні органи Пенсійного Фонду України.

Нагадаємо:

За підтримки UNICEF Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності виплатить одноразову грошову допомогу дітям з інвалідністю підгрупи А.

Йдеться про надання одноразової цільової грошової допомоги у розмірі 6500 грн для дітей з інвалідністю підгрупи А у дев'яти областях України:

Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій.