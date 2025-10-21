Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
Кабінет міністрів України дозволив на пʼять місяців здійснювати закупівлі для будівництва укриттів для критичної інфраструктури без торгів.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Згідно з рішенням Уряду, до 01 березня 2026 року закупівлі для будівництва, ремонту чи інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури можуть проводитися шляхом укладення договору без проведення відкритих торгів або електронного каталогу.
Рішення стосується придбання товарів і послуг (крім поточного ремонту) від 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту від 200 тис. грн, робіт від 1,5 млн грн.
У попередній редакції Особливостей така процедура застосовувалася лише для об'єктів паливно-енергетичного сектору. Тепер її поширено також на об'єкти систем життєзабезпечення (вода, тепло, електропостачання), транспорт і пошту.
"Тимчасові зміни у процедурі дозволять замовникам швидше укладати договори і запускати ремонтні чи захисні роботи там, де це потрібно, негайно", – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.
