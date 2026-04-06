Уряд спрощує отримання права керування сільгосптехнікою через дефіцит водіїв

Уряд Юлії Свириденко скасував вимогу щодо наявності трирічного стажу на автомобілі для отримання дозволу на керування сільгосптехнікою.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Тепер водії, які мають посвідчення на керування вантажівками, автобусами та мікроавтобусами (категорії С1, С, D1, D), навіть зі стажем до трьох років, отримають право керувати окремими видами сільськогосподарської техніки без посвідчення тракториста-машиніста.

"Мова про машини категорій А1, А2, В1, В2, В3 – трактори, самохідні зерно і кукурудзозбиральні машини, самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід тощо", – зазначила Свириденко.

Такий дозвіл має діяти до кінця воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення.

Рішення уряду є продовження спрощення допуску до керування сільгосптехнікою. У серпні 2025 року водіям категорії С1, С, D1, D дозволили водити сільськогосподарську техніку без отримання посвідчення тракториста-машиніста.

Такі дії Кабмін мотивує браком працівників у агросекторі.

