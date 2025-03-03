Кабмин одобрил цифровизацию конкурсов на автобусные маршруты

Кабинет министров принял переход к цифровизации процедуры конкурсов на внутренние автобусные маршруты, которая будет проходить через онлайн-кабинет перевозчика.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Первые цифровые конкурсы состоятся через четыре месяца с даты публикации постановления.

"Цифровизируем процедуру конкурсов на внутренние маршруты. Речь о межобластных маршрутах, конкурс по которым проводит Минразвития. 28 февраля на заседании правительства были приняты изменения в постановление №1081. Подача документов на конкурс и его проведение будет происходить через онлайн-кабинет перевозчика в Едином комплексе информационных систем (ЕКИС)", - сообщили в министерстве.

Сейчас Минобрнауки и "Укртрансбезопасность" разрабатывают порядок, который будет соответствовать постановлению и позволит проводить конкурсы через онлайн кабинет перевозчика.

"Существующий порядок проведения конкурсов на внутренние маршруты содержит ряд проблем, но главное - он не соответствует требованиям времени и не позволяет обеспечить оперативное реагирование на спрос, потребность в транспортном сообщении. Рядом с забюрократизированной процедурой, существует зарегулированность, несоответствие современным условиям организаций перевозок и наличие коррупционных рисков", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Указывается, что постановлением предусмотрено увеличение прозрачности конкурсов на внутриобластные и междугородние маршруты в регионах, в том числе через требование к организаторам перевозок - областных и городских администраций проводить открытые заседания и онлайн-трансляцию в рамках конкурсов на маршруты, осуществлять публикацию пакетов документов.

Напомним:

Укртрансбезопасности признала десять автотранспортных компаний важными для национальной экономики в особый период.