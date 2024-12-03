"Укрзалізниця" тимчасово скасовує рух трьох поїздів: пропонує альтернативу
Віктор Волокіта — 3 грудня, 12:19
"Укрзалізниця" у період із 15 грудня до 13 січня з технічних причин скоригує розклад руху деяких поїздів.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зокрема, у цей період не курсуватимуть:
Поїзд № 8/7 Одеса – Харків;
Поїзд № 148/147 Одеса – Київ;
Поїзд № 774/773 Київ – Шостка.
"Укрзалізниця" пропонує альтернативні рейси на напрямках:
Київ – Одеса: поїзди № 105/106 та № 763/764;
Харків – Одеса: поїзд № 059/060;
Київ – Шостка: поїзди № 786/785 та № 788/787.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" попередила про ремонтні роботи на ділянці Коломия – Чернівці, які триватимуть з 17 до 20 грудня.