"Укрзалізниця" тимчасово скасовує рух трьох поїздів: пропонує альтернативу

"Укрзалізниця" у період із 15 грудня до 13 січня з технічних причин скоригує розклад руху деяких поїздів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, у цей період не курсуватимуть:

Поїзд № 8/7 Одеса – Харків;

Поїзд № 148/147 Одеса – Київ;

Поїзд № 774/773 Київ – Шостка.

"Укрзалізниця" пропонує альтернативні рейси на напрямках:

Київ – Одеса: поїзди № 105/106 та № 763/764;

Харків – Одеса: поїзд № 059/060;

Київ – Шостка: поїзди № 786/785 та № 788/787.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" попередила про ремонтні роботи на ділянці Коломия – Чернівці, які триватимуть з 17 до 20 грудня.