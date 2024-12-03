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"Укрзалізниця" тимчасово скасовує рух трьох поїздів: пропонує альтернативу

Віктор Волокіта — 3 грудня, 12:19
Укрзалізниця тимчасово скасовує рух трьох поїздів: пропонує альтернативу

"Укрзалізниця" у період із 15 грудня до 13 січня з технічних причин скоригує розклад руху деяких поїздів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, у цей період не курсуватимуть:

  • Поїзд № 8/7 Одеса – Харків;

  • Поїзд № 148/147 Одеса – Київ;

  • Поїзд № 774/773 Київ – Шостка.

"Укрзалізниця" пропонує альтернативні рейси на напрямках:

  • Київ – Одеса: поїзди № 105/106 та № 763/764;

  • Харків – Одеса: поїзд № 059/060;

  • Київ – Шостка: поїзди № 786/785 та № 788/787.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" попередила про ремонтні роботи на ділянці Коломия – Чернівці, які триватимуть з 17 до 20 грудня.

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