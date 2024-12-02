"Укрзалізниця" попереджає про зміну руху частини поїздів на Буковині

"Укрзалізниця" попередила про ремонтні роботи на ділянці Коломия – Чернівці, які триватимуть з 17 до 20 грудня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Через це відбудуться зміни у маршрутах деяких пасажирських та приміських поїздів.

Так, з 16 до 19 грудня пасажирські поїзди № 7/8 Київ – Чернівці, № 136/135 Одеса – Чернівці, № 145/146 Харків – Чернівці та № 115/116 Запоріжжя – Чернівці прямуватимуть до станції Івано-Франківськ як кінцевої. Відповідно з 17 по 20 грудня ці ж поїзди вирушатимуть у зворотні рейси з Івано-Франківська.

Водночас скасовані наступні приміські поїзди:

№ 6470/6469 Чернівці – Коломия – Чернівці з Коломиї: 16, 17, 18, 19 грудня, з Чернівців: 17, 18, 19, 20 грудня;

№ 6472/6471 Чернівці – Коломия – Чернівці з Чернівців та Коломиї: 17, 18, 19, 20 грудня;

№ 6473/6474 Чернівці – Вадул-Сірет – Чернівці із Чернівців та Вадул-Сірета: 17, 18, 19, 20 грудня.

"Укрзалізниця" нагадала про запуск щоденного міжнародного маршруту № 866/865 – 766/765 Чернівці – Рава-Руська – Варшава з пересадкою у Раві-Руській. Продаж квитків буде відкрито найближчим часом.

Крім того, вже відкрито продаж квитків на новий поїзд № 146/145 Чернівці – Харків, що зв’яже Буковину з Полтавщиною та Слобожанщиною. Перший рейс із Харкова відбудеться 20 грудня, із Чернівців – 21 грудня.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" представила новий графік руху на 2025 рік, який вступить у дію з 15 грудня.