"Укрзализныця" временно отменяет движение трех поездов: предлагает альтернативу

"Укрзализныця" в период с 15 декабря по 13 января по техническим причинам скорректирует расписание движения некоторых поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В частности, в этот период не будут курсировать:

Поезд №8/7 Одесса – Харьков;

Поезд №148/147 Одесса – Киев;

Поезд №774/773 Киев – Шостка.

"Укрзализныця" предлагает альтернативные рейсы по направлениям:

Киев – Одесса: поезда №105/106 и №763/764;

Харьков – Одесса: поезд №059/060;

Киев – Шостка: поезда №786/785 и №788/787.

Напомним:

"Укрзализныця" предупредила о ремонтных работах на участке Коломыя - Черновцы, которые продлятся с 17 по 20 декабря.