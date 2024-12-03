"Укрзализныця" временно отменяет движение трех поездов: предлагает альтернативу
Виктор Волокита — 3 декабря, 12:19
"Укрзализныця" в период с 15 декабря по 13 января по техническим причинам скорректирует расписание движения некоторых поездов.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
В частности, в этот период не будут курсировать:
Поезд №8/7 Одесса – Харьков;
Поезд №148/147 Одесса – Киев;
Поезд №774/773 Киев – Шостка.
"Укрзализныця" предлагает альтернативные рейсы по направлениям:
Киев – Одесса: поезда №105/106 и №763/764;
Харьков – Одесса: поезд №059/060;
Киев – Шостка: поезда №786/785 и №788/787.
Напомним:
"Укрзализныця" предупредила о ремонтных работах на участке Коломыя - Черновцы, которые продлятся с 17 по 20 декабря.