"Укрзалізниця" вперше провела конкурс з розміщення реклами

Володимир Тунік-Фриз — 14 серпня, 17:02
АТ "Укрзалізниця" вперше оголосила в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" аукціон з реалізації послуг із розміщення рекламних матеріалів у пасажирських поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах Інтерсіті.

Про це повідомляє пресслужба "Прозорро.Продажі".

Лот охоплює всі можливі формати реклами у вагонах рухомого складу філії «Пасажирська компанія»: плакати, наліпки, розміщення інформації на моніторах, підголівниках тощо. Аукціон відбудеться 21 серпня 2025 року.

Нагадаємо, що у червні відбулися перші онлайн-аукціони з продажу металобрухту УЗ після понад півторарічної паузи.

