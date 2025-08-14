"Укрзализныця" впервые провела конкурс по размещению рекламы
АО "Укрзализныця" впервые объявила в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" аукцион по реализации услуг по размещению рекламных материалов в пассажирских поездах дальнего следования и скоростных поездах Интерсити.
Об этом сообщает пресс-служба "Прозорро.Продажи".
Лот охватывает все возможные форматы рекламы в вагонах подвижного состава филиала "Пассажирская компания": плакаты, наклейки, размещение информации на мониторах, подголовниках и тому подобное. Аукцион состоится 21 августа 2025 года.
Напомним, что в июне состоялись первые онлайн-аукционы по продаже металлолома УЗ после более чем полуторагодичной паузы.
