"Укрзализныця" впервые провела конкурс по размещению рекламы

АО "Укрзализныця" впервые объявила в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" аукцион по реализации услуг по размещению рекламных материалов в пассажирских поездах дальнего следования и скоростных поездах Интерсити.

Об этом сообщает пресс-служба "Прозорро.Продажи".

Лот охватывает все возможные форматы рекламы в вагонах подвижного состава филиала "Пассажирская компания": плакаты, наклейки, размещение информации на мониторах, подголовниках и тому подобное. Аукцион состоится 21 августа 2025 года.

Напомним, что в июне состоялись первые онлайн-аукционы по продаже металлолома УЗ после более чем полуторагодичной паузы.

Напомним:

Во второй половине августа между Киевом и Винницей и Львовом будут ездить дополнительные поезда.