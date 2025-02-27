Угорщина обмежить прибуток для бізнесу в надії стримати зростання цін на продукти

Угорщина планує запровадити обмеження прибутку, щоб стримати стрімке зростання цін на харчові продукти, яке призвело до відновлення інфляції за рік до вирішальних виборів.

Про це пише Bloomberg.

Обмеження прибутку роздрібних торговців є першим кроком, який може призвести до повторного запровадження граничних цін на основні харчові продукти, заявив голова Кабінету міністрів Гергей Гуляш.

Зазначається, що він не деталізував фінансові наслідки запланованого кроку.

Річна інфляція в Угорщині в січні зросла до 13-місячного максимуму в 5,5%, що було викликано підвищенням цін на харчові продукти та послуги.

Ці події поглибили кризу вартості життя, яка підірвала підтримку правлячої партії "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів, що відбудуться у другому кварталі 2026 року.

Нагадаємо:

Угорщина веде переговори з Росією і Україною про збереження поставок газу, незважаючи на те, що імпорт російського газу зараз здійснюється через трубопровід "Турецький потік", заявив в суботу прем'єр-міністр Віктор Орбан.