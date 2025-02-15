По США пройшла хвиля звільнень чиновників за розпорядженням Трампа і Маска

В США продовжується радикальне скорочення американської бюрократії на тлі політики Трампа і Маска: у п’ятницю було звільнено понад 9 500 працівників, які охоплювали майже усі галузі — від управління федеральними землями до надання допомоги військовим ветеранам.

Про це пише агентство Reuters.

Звільнення торкнулися співробітників міністерств внутрішніх справ, енергетики, у справах ветеранів, сільського господарства та охорони здоров’я. Більшість із них — це працівники, які пропрацювали менше року й мали обмежені трудові гарантії.

Як повідомляє Білий дім, ці звільнення — лише частина масштабного скорочення держапарату.

Раніше близько 75 000 працівників погодилися залишити роботу добровільно в обмін на компенсацію, запропоновану Трампом і Маском. Загалом звільнення охопили приблизно 3% цивільної робочої сили США.

Трамп вважає, що федеральний уряд занадто роздутий, а бюджетні кошти витрачаються неефективно. США мають борг у 36 трильйонів доларів і дефіцит у 1,8 трильйона доларів за минулий рік, тому реформи підтримують представники обох партій.

Однак демократи в Конгресі звинувачують Трампа в тому, що він порушує їхні конституційні повноваження щодо контролю за бюджетом. Водночас більшість республіканців, які мають контроль у палатах Конгресу, підтримують його дії.

Низка звільнень і реформ, ініційованих Маском, викликає невдоволення навіть серед деяких соратників Трампа через недостатню координацію дій. Зокрема, невдоволення висловлює керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, повідомляє Reuters.

Окрім скорочень, Трамп і Маск намагаються ліквідувати захист кар’єрних держслужбовців, заморозили більшість програм зовнішньої допомоги США та намагаються закрити деякі відомства, зокрема Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB).

За даними Reuters, Лісова служба США звільняє близько 3 400 нових співробітників, а Національна паркова служба — ще приблизно 1 000.

Наступного тижня податкова служба США (IRS) планує звільнити тисячі працівників, що може ускладнити роботу напередодні податкового дедлайну 15 квітня.

Скорочення бюджету також впливають на критично важливі служби. Через місяць після масштабних лісових пожеж у Лос-Анджелесі федеральні програми припинили наймання сезонних пожежників і зупинили очищення лісів від сухостою, що підвищує ризик нових займань.

Критики вказують на жорсткий і непередбачуваний підхід Маска, який, будучи найбагатшою людиною у світі, отримав значний вплив на президентство Трампа.

Однак міністр фінансів США Скотт Бессент у п’ятницю відкинув ці занепокоєння, порівнявши діяльність Департаменту урядової ефективності з фінансовим аудитом.

Нагадаємо:

Мільярдер Ілон Маск, який очолює ініціативу президента США Дональда Трампа зі зменшення федерального уряду, повідомив, що триває робота над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).