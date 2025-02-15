По США прошла волна увольнений чиновников по распоряжению Трампа и Маска

В США продолжается радикальное сокращение американской бюрократии на фоне политики Трампа и Маска: в пятницу были уволены более 9 500 работников, которые охватывали почти все отрасли - от управления федеральными землями до оказания помощи военным ветеранам.

Об этом пишет агентство Reuters.

Увольнения коснулись сотрудников министерств внутренних дел, энергетики, по делам ветеранов, сельского хозяйства и здравоохранения. Большинство из них - это работники, которые проработали менее года и имели ограниченные трудовые гарантии.

Как сообщает Белый дом, эти увольнения - лишь часть масштабного сокращения госаппарата.

Ранее около 75 000 работников согласились оставить работу добровольно в обмен на компенсацию, предложенную Трампом и Маском. В целом увольнения охватили примерно 3% гражданской рабочей силы США.

Трамп считает, что федеральное правительство слишком раздуто, а бюджетные средства расходуются неэффективно. США имеют долг в 36 триллионов долларов и дефицит в 1,8 триллиона долларов за прошлый год, поэтому реформы поддерживают представители обеих партий.

Однако демократы в Конгрессе обвиняют Трампа в том, что он нарушает их конституционные полномочия по контролю за бюджетом. В то же время большинство республиканцев, которые имеют контроль в палатах Конгресса, поддерживают его действия.

Ряд увольнений и реформ, инициированных Маском, вызывает недовольство даже среди некоторых соратников Трампа из-за недостаточной координации действий. В частности, недовольство выражает руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, сообщает Reuters.

Кроме сокращений, Трамп и Маск пытаются ликвидировать защиту карьерных госслужащих, заморозили большинство программ внешней помощи США и пытаются закрыть некоторые ведомства, в частности Агентство США по международному развитию (USAID) и Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB).

По данным Reuters, Лесная служба США увольняет около 3 400 новых сотрудников, а Национальная парковая служба - еще около 1 000.

На следующей неделе налоговая служба США (IRS) планирует уволить тысячи сотрудников, что может усложнить работу в преддверии налогового дедлайна 15 апреля.

Сокращения бюджета также влияют на критически важные службы. Через месяц после масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе федеральные программы прекратили наем сезонных пожарных и остановили очистку лесов от сухостоя, что повышает риск новых возгораний.

Критики указывают на жесткий и непредсказуемый подход Маска, который, будучи самым богатым человеком в мире, получил значительное влияние на президентство Трампа.

Однако министр финансов США Скотт Бессент в пятницу отверг эти беспокойства, сравнив деятельность Департамента правительственной эффективности с финансовым аудитом.

Напомним:

Миллиардер Илон Маск, который возглавляет инициативу президента США Дональда Трампа по уменьшению федерального правительства, сообщил, что продолжается работа над закрытием Агентства США по международному развитию (USAID).