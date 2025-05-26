У "Надра України" новий керівник: займеться перспективними ділянками

Головою правління державного ПрАТ "Національна акціонерна компанія "Надра України" призначений Віктор Новіков.

Про це повідомила Державна служба геології та надр.

Відповідний наказ підписав голова відомства Олег Гоцинець.

"Призначення нового голови правління є важливим кроком для активізації діяльності підприємства. Його завданням є відновлення робіт на перспективних ділянках надр із покладами вуглеводневої сировини та титану, а також залучення інвестицій у галузь", – зазначив Гоцинець.

Раніше Віктор Новіков працював у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, на керівних посадах у ДП "Бурштин України", очолював ДП "Українська геологічна компанія".

Згідно із декларацією кандидата на посаду, до останнього часу Новіков працював в "Енергоатомі".

НАК "Надра України" володіє спеціальними дозволами на користування надрами з покладами вуглеводнів, титану та золота. Виконує роботи за державною програмою розвитку мінерально-сировинної бази, науково-дослідні, проєктно-вишукувальні, гідродинамічні роботи. Здійснює експертну оцінку та моніторингу стану навколишнього середовища, проводить бурові роботи з метою геологічного вивчення надр тощо.

Нагадаємо:

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про створення спільного інвестиційного фонду між Україною та США.

12 травня Зеленський підписав ратифікацію угоди про надра зі США.

Кабінет міністрів України розширив перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення.