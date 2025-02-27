В КГВА анонсировали новые правила для общественного транспорта Киева во время тревог

В КГГА сообщили, что наработали новые правила работы общественного транспорта во время воздушных тревог: водители сами будут решать, останавливаться или продолжать движение.

Об этом заявил представитель КГГА Евгений Иевлев в эфире "Новости.Live".

"Есть наработки и предложения от сил обороны города Киева. Ключ в том, что водитель будет принимать решение или доезжать до ближайшей остановки, а также останавливать транспорт и идти в укрытие, или продолжать движение", - сообщил он.

Иевлев добавил, что эту инициативу в ближайшее время внесут на рассмотрение Совета обороны Киева.

Напомним:

Столица осталась единственным городом Украины, где останавливают общественный транспорт во время воздушных тревог.

Киевляне неоднократно обращались к киевским властям с просьбой отменить запрет движения общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Совет обороны Киева во время ближайшего заседания рассмотрит вопрос работы общественного транспорта во время воздушной тревоги.