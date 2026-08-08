У Марганці та сусідніх громадах відновили водопостачання після аварії

У Марганці та навколишніх громадах Дніпропетровської області відновили централізоване водопостачання після аварії на магістральному водогоні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, аварійні роботи завершені. Воду вже подали до Марганця, наразі триває заповнення міських мереж.

У Томаківській громаді централізоване водопостачання також відновили. В інших громадах вода надходить до насосних станцій, розпочинається її подача до населених пунктів.

Корецький також заявив, що через несвоєчасну реакцію на аварію ухвалені кадрові рішення, однак не уточнив, кого вони стосуються.

Прем'єр доручив керівникам прифронтових областей і громад забезпечити резервні потужності для роботи цивільної інфраструктури за найгіршого сценарію. За його словами, це є персональною відповідальністю регіональних керівників.

Нагадаємо:

В ніч проти 1 серпня Марганець обстріляли росіяни. Після цього там зникло водопостачання. У тому числі в місті та навколишніх громадах відсутнє забезпечення питною водою

Президент Володимир Зеленський назвав повільну реакцію відповідальних служб "ганебною ситуацією" та анонсував звільнення відповідальної особи.