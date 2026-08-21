Посадовця Чорноморського порту викрили на хабарі

Посадовця Чорноморського порту та спільницю викрили у корупції

Працівники ДБР за сприяння СБУ затримали заступника начальника Чорноморської філії ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) та представницю приватної компанії.

Про це повідомляє ДБР та СБУ.

Вони вимагали 500 тис. грн за вплив на посадовців "Укрзалізниці" у розв'язанні комерційного питання.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, затримали заступника начальника Чорноморської філії ДП "АМПУ" Віталія Ліпського та представницю ТОВ "ТІ СІ АЙ ПРОДЖЕКТ" Ірину Волощук.

Одне з приватних підприємств виконувало договір із "Укрзалізницею" щодо модернізації залізничного переїзду та колій, які перебувають на її балансі.

За версією слідства, посадовець порту (ймовірно Ліпський), через знайому – власницю місцевої приватної компанії (ймовірно Волощук), вимагав у представника приватного підприємства пів мільйона гривень.

За ці гроші вони обіцяли вплинути на працівників "Укрзалізниці", щоб ті не перешкоджали виконанню договору.

СБУ затримала посередницю безпосередньо при отриманні від підрядників усієї суми хабаря. Згодом на робочому місці було затримано організатора схеми – посадовця місцевої філії АМПУ.

СБУ

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за зловживання впливом. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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