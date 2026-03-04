Суд скасував арешт Колеса огляду у Києві: КМДА хоче врегулювати статус атракціону

Суд скасував арешт Колеса огляду на Контрактовій площі у Києві на Подолі, а також скасував заборону його експлуатації.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Водночас судові процеси тривають.

Мондриївський зазначив, що міська влада столиці хоче врегулювати статус оглядового колеса, і для цього опрацьовує правові механізми.

Йдеться про рішення, що дасть змогу привести статус атракціону у відповідність до вимог законодавства, будівельних норм і стандартів безпеки.

"Свого часу проєкт оглядового колеса реалізували як пілотний, і він став частиною туристичного простору району", – зауважив заступник голови КМДА.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що суд зупинив роботу Колеса огляду в історичній частині столиці. Причиною став незадовільний технічний стан атракціону.