Суд рассмотрит иск АМПУ против Пивоварского и группы компаний ТИС на почти 50 миллионов долларов

Суд принял к рассмотрению иск Администрации морских портов Украины на почти 50 млн долларов против экс-главы Мининфраструктуры Андрея Пивоварского и его бывшего заместителя Владимира Шульмейстра и группы компаний ТИС.

Об этом сообщил Пивоварский в Facebook.

Он отметил, что ни одна из компаний группы ТИС не привлечена к его делу и ни одно должностное лицо или менеджер этой группы компаний не является участником его уголовного производства.

"В целом уголовное дело в отношении ТИС закрыто", - добавил он.

Напомним:

НАБУ сообщило о подозрении Пивоварскому в феврале 2023 года. Позже ВАКС избрал ему меру пресечения в виде залога 10 млн грн.

По версии стороны обвинения, в 2015 году министр совместно со своим первым заместителем Владимиром Шульмейстером, который также был председателем Тарифного совета Министерства инфраструктуры, издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный".

Как указывало САП, этот приказ был издан несмотря на то, что акватория морского порта "Южный" является государственной собственностью и находится в пользовании "АМПУ" и право на сборы принадлежит исключительно государственному предприятию.

Зато в соответствии с этим приказом государственному предприятию назначалась всего часть средств, другая часть взималась частными компаниями, считает САП.

В результате, по мнению САП, ГП "АМПУ" был нанесен более 49,63 млн долларов убытков.

24 июля 2024 годадело экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, которого обвиняют в злоупотреблении властью, передали в суд.