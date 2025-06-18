Сенат США відклав санкції проти Росії щонайменше до липня

Попри консенсус серед сенаторів, США відкладають запровадження нових санкцій проти Росії щонайменше до липня.

Про це пише Semafor.

Сенат США відкладає розгляд законопроєкту про санкції проти Росії та її торгових партнерів. Співавтори документа Лінзі Грем і Річард Блюменталь намагаються внести технічні правки, які мають послабити тиск на союзників України. Але навіть попри широку підтримку, розгляд відкладається щонайменше до липня.

Причиною стала ескалація війни між Ізраїлем та Іраном, а також нові податкові ініціативи республіканців. За словами сенатора Джона Туна, Сенат "відкритий до змін", але очікує сигналу від адміністрації Трампа.

Сам Дональд Трамп поки не схвалив законопроєкт, зосередившись на внутрішній політиці та потенційному військовому конфлікті з Іраном. На цьому тлі навіть законопроєкти з широкою підтримкою, як-от регулювання криптовалют, не рухаються.

Сенатор Грем визнав, що санкції доведеться відкласти, але запевнив, що питання Росії і України залишаються для нього пріоритетом. Він заявив: "Іран зараз у центрі уваги, але це не означає, що я забув про Росію чи Україну".

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкладає запровадження нових санкцій проти Росії в очікуванні можливого укладення угоди щодо припинення війни в Україні.

Трамп заявляв, що виключення Росії з "Групи восьми" у 2014 році було "великою помилкою", і якби цього не сталось, то в Україні не було б війни.