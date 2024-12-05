Переважно 30-40 років: українці подали більше 5 мільйонів заявок на виплату "тисячі Зеленського"

Від старту програми "Зимова єПідтримка" українці подали вже понад 5 мільйонів заявок на отримання виплати 1000 грн через застосунок "Дія".

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

З них понад 1,2 млн заявок – виплати на дітей. За її словами, 2,5 млн заявок на отримання коштів надійшло через "Дію" за першу добу, ще 1 мільйон – за другу добу. При цьому 66% заявок подали жінки, 34% – чоловіки.

"Україні продовжують подавати заявки на отримання допомоги від держави за програмою "Зимова єПідтримка" через застосунок "Дія". Переважно – це люди віком 30-40 років, які звикли користуватись цифровими сервісами. А від вчора до програми долучилась "Укрпошта", яка виплачує пенсії та соціальні виплати понад двом мільйонам громадян", – розповіла Свириденко.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової "єПідтримки", і ті, хто оформив її за кордоном, повертатимуть її.

Уряд ухвалив рішення з 1 грудня запустити програму зимової "єПідтримки": кожен українець зможе отримати тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів.

Більше 2,5 мільйонів українців подали заяви про Зимову єПідтримку 1 грудні. Це рекорд для цифрових сервісів.