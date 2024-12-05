Преимущественно 30-40 лет: украинцы подали более 5 миллионов заявок на выплату "тысячи Зеленского"

От старта программы "Зимняя еПоддержка" украинцы подали уже более 5 миллионов заявок на получение выплаты 1000 грн через приложение "Дія".

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

Из них более 1,2 млн заявок - выплаты на детей. По ее словам, 2,5 млн заявок на получение средств поступило через "Дію" за первые сутки, еще 1 миллион - за вторые сутки. При этом 66% заявок подали женщины, 34% - мужчины.

"В Украине продолжают подавать заявки на получение помощи от государства по программе "Зимняя еПоддержка" через приложение "Дія". Преимущественно - это люди в возрасте 30-40 лет, которые привыкли пользоваться цифровыми сервисами. А со вчерашнего дня к программе присоединилась "Укрпочта", которая выплачивает пенсии и социальные выплаты более двум миллионам граждан", - рассказала Свириденко.

Напомним:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти позже проведут аудит предоставленной помощи в рамках зимней "еПоддержки", и те, кто оформил ее за рубежом, будут возвращать ее.

Правительство приняло решение с 1 декабря запустить программу зимней "еПоддержки": каждый украинец сможет получить тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров.

Более 2,5 миллионов украинцев подали заявления о Зимней еПоддержке 1 декабря. Это рекорд для цифровых сервисов.