В Україні на вихідних обмеження електроенергії триватимуть недовго – директор ЦДЕ

Енергосистема України після масованого удару залишається керованою, хоч і з певними обмеженнями, які триватимуть недовго, й вже на вихідних буде одна, максимум дві черги відключень електропостачання.

Таку думку висловив в ефірі Українського радіо директор Центру дослідження енергетики (ЦДЕ) Олександр Харченко.

"Ворог сподівався на фактичний блекаут внаслідок відключення атомних енергостанцій. Периметр ударів був визначений досить чітко. Вони били по високовольтних підстанціях, які відповідають за вивід електроенергії з атомних станцій, а також по регіональних мережах там, де високовольтні підстанції ще не встигли захистити, оскільки немає ресурсів одночасно всюди будувати захист. Тому в певних районах нам не вдалося уникнути серйозних пошкоджень", - розповів експерт.

За його словами, де стоїть захист і побудовані фортифікації, вони вже вкотре показують свою ефективність.

Харченко зазначив, що ворог цілив в газові сховища, які знаходяться на заході України, "на щастя, безуспішно".

Він також наголосив, що по Україні в цілому ситуація доволі складна, але контрольована.

"Менш масовані атаки 2022-2023 років призводили до гірших наслідків. Це означає, що ті зусилля, які ми спрямовуємо на покращення нашого захисту демонструють правильність того, що робиться. Такі самі атаки 2022 року призводили до блекауту. Зараз також відбуваються пошкодження, але вони абсолютно не релевантні попереднім. Атаки будуть продовжуватися і ми маємо готуватися до цього. Енергетики виконують місячну норму роботи за три дні", - підкреслив він.

Нагадаємо:

28 листопада унаслідок масованої ракетно-дронової атаки російських військ на Україну відбулися 12 влучань, в основному - в об’єкти паливно-енергетичного сектору.

У пʼятницю 29 листопада енергетики протягом усієї доби застосовуватимуть до трьох черг відключень електроенергії.