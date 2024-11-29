В Украине на выходных ограничения электроэнергии продлятся недолго – директор ЦДЭ

Энергосистема Украины после массированного удара остается управляемой, хотя и с определенными ограничениями, которые продлятся недолго, и уже на выходных будет одна, максимум две очереди отключений электроснабжения.

Такое мнение высказал в эфире Украинского радио директор Центра исследования энергетики (ЦДЭ) Александр Харченко.

"Враг надеялся на фактический блекаут в результате отключения атомных энергостанций. Периметр ударов был определен достаточно четко. Они били по высоковольтным подстанциям, отвечающим за вывод электроэнергии с атомных станций, а также по региональным сетям там, где высоковольтные подстанции еще не успели защитить, поскольку нет ресурсов одновременно повсюду строить защиту. Поэтому в определенных районах нам не удалось избежать серьезных повреждений", – рассказал эксперт.

По его словам, где стоит защита и построены фортификации, они в очередной раз показывают свою эффективность.

Харченко отметил, что враг целил в находящиеся на западе Украины газовые хранилища "к счастью, безуспешно".

Он также подчеркнул, что по Украине в целом ситуация достаточно сложная, но контролируемая.

"Меньше массированные атаки 2022-2023 годов приводили к худшим последствиям. Это значит, что те усилия, которые мы направляем на улучшение нашей защиты, демонстрируют правильность того, что делается. Такие же атаки 2022 года приводили к блекауту. Сейчас также происходят повреждения, но они совершенно не релевантны предыдущим. Атаки будут продолжаться и мы должны готовиться к этого. Энергетики выполняют месячную норму работы за три дня", - подчеркнул он.

Напомним:

28 ноября в результате массированной ракетно-дроновой атаки российских войск на Украину произошло 12 попаданий, в основном - в объекты топливно-энергетического сектора.

В пятницу 29 ноября энергетики в течение всех суток будут применять до трех очередей отключений электроэнергии.