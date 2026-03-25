В Києві частково обмежать рух низкою мостів, шляхопроводів і вулиць через ремонт доріг

Від 26 березня до 1 квітня в Києві частково обмежуватимуть рух низкою мостів, шляхопроводів і вулиць, тому що ремонтуватимуть ділянки дорожнього покриття.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За інформацією КМДА, 26 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

Північному мосту;

шляхопроводі на Наддніпрянському шосе через залізничні колії.

27 березня – на:

Північному мосту;

шляхопроводі на перетині Наддніпрянського шосе та вул. Будіндустрії.

28 березня – на:

Північному мосту;

шляхопроводі через залізничні колії на вул. Миколи Василенка;

мосту через р. Либідь на Столичному шосе.

29 березня – на:

Північному мосту;

мосту через р. Либідь на Столичному шосе.

Також із 29 березня до 1 квітня ремонтні роботи триватимуть на вул. Лукʼянівській в обох напрямках.

"Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені", – підкреслили в адміністрації.

Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення дорожньої інфраструктури, яка передбачає залучення 230 мільйонів євро в межах ініціативи ЄС "Шляхи солідарності".