Міноборони запускає онлайн сплату штрафів за неприбуття у ТЦК

На початку серпня у Резерв+ зʼявиться можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

При цьому Міноборони проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення.

"Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення – сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК", – йдетьсяу повідомленні.

Щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити форму.

Нагадаємо:

У травні до Резерв+ додалися сервіси відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.