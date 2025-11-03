Зеленський підписав закон про запуск Виплатної агенції для фермерів: що передбачає

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає створення Виплатної агенції, що контролюватиме програми підтримки в аграрному секторі.

Про це свідчить картка законопроєкту про внесення змін до деяких законів щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі на сайті Ради.

Документ передбачає, що Виплатна агенція буде займатись фінансовою підтримкою фермерів за аналогом із ЄС у межах так званої "спільної аграрної політики".

Виплатна агенція буде незалежною інституцією, відповідальною за розподіл, адміністрування та моніторинг фінансової допомоги в аграрному секторі.

Агенція сприятиме справедливому розподілу допомоги між усіма категоріями сільгоспвиробників, підвищить довіру до системи державної підтримки, а також дозволить ефективно використовувати як бюджетні ресурси, так і міжнародну допомогу, що надходить для відновлення та розвитку аграрної галузі.

Ухвалення законопроєкту було необхідною умовою для гармонізації українського законодавства з правом Європейського Союзу у сфері аграрної політики. Також законопроєкт є частиною програми Ukraine Facility.

Окрім цього законопроєкт пропонує створити Інтегровану систему адміністрування та контролю (ІСАК), Системи сільськогосподарських даних (ССД), цифрову базу сільськогосподарських даних для моніторингу розвитку фермерських громад.

Запровадження цих систем заплановане на 2027 рік.

Нагадаємо:

У жовтні Верховна Рада проголосувала за створення Виплатної агенції фермерам, що було вимогою ЄС та кроком до інтеграції України у спільну аграрну політику обʼєднання.