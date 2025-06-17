Рада ухвалила законопроєкт про підвищення відповідальності за корупцію

Верховна Рада 17 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13271-1, який стосується посилення відповідальності за корупційні правопорушення.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

За рішення проголосували 245 депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, головна мета законопроєкту – оновити критерії кримінальної та адміністративної відповідальності у сфері декларування та незаконного збагачення.

Однією з головних змін є перегляд порогів відповідальності за недостовірне декларування та незаконне збагачення.

Зокрема, поріг для кримінальної відповідальності за неправдиву інформацію в декларації пропонується підвищити з 1,5 млн грн до 2,27 млн грн. В НАБУ пояснюють це тим, що за останні роки відбулося суттєве знецінення гривні та зростання вартості життя.

Адміністративна відповідальність за помилки в деклараціях буде застосовуватися лише у випадках, коли вартість недостовірних відомостей перевищує 454 200 грн. Наразі вона починається від 302 800 грн.

У Кримінальному кодексі відповідні зміни передбачають, що за умисне декларування неправдивої інформації на суму понад 2,27 млн грн посадовцю загрожуватиме штраф до 136 000 грн, громадські роботи або навіть позбавлення волі до двох років.

Водночас, документом вносяться зміни до закону "Про запобігання корупції", якими обмежується право НАЗК проводити моніторинг способу життя декларантів: він зможе проводитися лише за період перебування особи на визначених законом посадах.

При цьому НАЗК не зможе здійснювати моніторинг способу життя таких суб’єктів декларування, як, наприклад, особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді тощо).

У Головному експертному управлінні Верховної Ради вказували, що такі зміни містять корупційні ризики.

Раніше Центр протидії корупції розкритикував законопроєкт, заявивши, що він фактично послаблює контроль за декларуванням, незаконним збагаченням та відповідальністю чиновників.

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