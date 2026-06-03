СБУ проводить обшуки в Комісії з цінних паперів

Служба безпеки України (СБУ) з самого ранку 3 червня проводить обшуки в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Про це ЕП повідомили співрозмовник на ринку та в самій комісії.

За даними співрозмовників редакції, правоохоронці "шукають старі документи певних інститутів спільного інвестування". Яких саме – невідомо.

За їхніми словами, в рамках кримінального провадження, яке розслідує СБУ фігурує один із колишніх членів НКЦПФР, який працював за головування регулятором Руслана Магомедова.

Редакція не називає імені цього члена комісії оскільки не змогла підтвердити чи спростувати в нього цю інформацію. За даними ЕП, в нього вдома також проходять обшуки.

ЕП звернулась до СБУ та НКЦПФР з проханням надати офіційну позицію стосовно причин проведення обшуків. Відповіді будуть опубліковані одразу після надходження.

Нагадаємо

31 грудня 2025 року президент Володимир Зеленський звільнив голову НКЦПФР Руслана Магомедова із займаної посади. В той же день на його місце призначили Олексія Семенюка.

5 січня 2026 року Зеленський звільнив членів НКЦПФР Юрія Бойка та Ярослава Шляхова.

Магомедов з 1 травня строком на 2 місяці призначили радником директора газопостачальної компанії (ГК) "Нафтогаз України".