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Олександр Шадрін адвокат, партнер АО Barristers

Санкції без доказів

15 липня, 16:00

Як окрема думка двох суддів Верховного Суду відкриває нові можливості для правового захисту?

Велика Палата Верховного Суду вперше продемонструвала реальний крок до критичного переосмислення санкційної політики президента. У спільній окремій думці двоє суддів – Олег Кривенда та Михайло Мазур – прямо заявили: відсутність конкретних, доведених дій особи, які стали підставою для санкцій, може бути достатньою підставою для скасування відповідного указу.

Ця позиція стала проривом у правовому полі, особливо в умовах масового, часто бездоказового застосування санкцій, у тому числі щодо громадян України.

Нетаємні фрагменти цієї спільної окремої думки подаються нижче, оскільки на даний час вона ще не опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

Чому це важливо

Це не просто юридичний акт – це сигнал для суспільства, адвокатської спільноти, правозахисників і суддів: санкції можуть і повинні бути предметом судового контролю, а не просто інструментом політичного впливу.

Раніше скарги на санкції часто зіштовхувалися з аргументом: мовляв, це сфера політичної доцільності, отже, суд не може втручатися. Однак судді Кривенда і Мазур наголошують: навіть за умов широкої дискреції, дії президента повинні відповідати Конституції, законам та принципам верховенства права.

Що саме написали судді

У своїй спільній думці вони заявили:

застосування санкцій без зазначення конкретних дій особи та без доказів загрози з її боку є необґрунтованим;

суд зобов’язаний перевірити не лише формальні підстави для санкцій, а й те, чи існувала реальна загроза, і чи були належні докази;

навіть якщо президент діє в межах своїх повноважень, це не звільняє від необхідності дотримання стандартів обґрунтованості та законності.

Контекст: санкції як каральний інструмент?

За останні роки в Україні значно розширилось застосування санкцій до фізичних осіб, зокрема до громадян України. Часто – без чіткої мотивації та публічних доказів.

Як демонструє статистика, СБУ виступає ініціатором переважної більшості санкцій, при цьому часто навіть не інформує особу про підстави обмежень. У багатьох випадках фігуранти дізнаються про санкції вже після їх застосування. У цьому контексті рішення Конституційного Суду 2020 року, яке обмежувало роль суду у перевірці рішень РНБО, стало підґрунтям для правової вакханалії.

Однак тепер, завдяки позиції суддів Кривенди та Мазура, судова влада фактично визнає: така практика суперечить Конституції та міжнародним стандартам прав людини.

Що це змінює

Це створює нову судову практику, яку вже сьогодні можна використовувати у справах про оскарження санкцій. По-перше, адвокати отримують потужний аргумент: указ президента не є недоторканним.

По-друге, самі суди отримують орієнтир: зобов’язані перевіряти обґрунтованість і докази, а не лише форму. По-третє, це відкриває шлях для перегляду вже ухвалених рішень у світлі нової правової позиції.

Проблема та перспектива

Наразі і сама постанова, і окрема думка ще не опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Проте ці матеріали не містять державної таємниці і вже використовуються адвокатами для формування правової позиції у подібних справах.

Це також привід для ширшої суспільної дискусії. Справедливість не може бути засекреченою. Якщо санкції накладаються без доказів, без суду, без змоги захиститись – це вже скоріше не правова держава, а каральний механізм.

Висновки

Цей документ – початок системної розмови про баланс між безпекою і правами людини, про обов’язковість судового контролю навіть в умовах війни, про те, що навіть найвищі посадові особи не можуть діяти безконтрольно.

І хоча це лише окрема думка – вона може стати початком зміни судової практики у санкційній сфері.

Суди мають оцінювати по суті діяльність підсанкційної особи: чи є вона суспільно корисною чи суспільно шкідливою в розрізі інтересів України.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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