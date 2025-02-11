СБУ и НАБУ разоблачили экс-чиновника "Укроборонпрома" на хищении 107 миллионов

Контрразведка Службы безопасности и НАБУ разоблачили схему присвоения бюджетных средств на бывшем госпредприятии концерна "Укроборонпрома", фигурантам, скрывающимся за границей, грозит 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении отмечают, что хищение происходило с 2016 по 2019 год.

"По результатам комплексных мероприятий разоблачены 4-х экс-чиновников оборонной компании, которые украли более 107 млн государственных гривен на экспорте военной продукции", - добавили в СБУ.

Для совершения преступления фигуранты привлекли компанию с зарубежной регистрацией.

Находясь на руководящих должностях, фигуранты подписывали соглашения с этой компанией на сопровождение по заключению и дальнейшему выполнению договоров с экспортерами украинского вооружения. Хотя всю работу с иностранными заказчиками выполняло оборонное предприятие Украины.

На счета компании поступали государственные средства, хотя ее деятельность фиксировалась только "на бумаге".

В дальнейшем средства выводились на фиктивные фирмы и распределялись между участниками преступления.

Как сообщает СБУ, по разоблаченным фактам четырем экс-чиновникам и руководителю аффилированной компании, которые скрываются за рубежом, заочно сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до 12 лет заключения с лишением имущества.