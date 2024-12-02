Рекорд: за один день более 2,5 миллионов украинцев подали заявления на тысячу Зеленского

Более 2,5 миллионов украинцев подали заявления о Зимней поддержке 1 декабря. Это рекорд для цифровых сервисов.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По цифрам:

- на детей подали 551 000+ заявлений

- 64% пользователей женщины, 36% - мужчины

- средний возраст - 30-40 лет

Как получить выплату

С помощью приложения Действие:

1) установить мобильное приложение Действие

2) Если у вас нет карты "Национальный кэшбек", нужно ее открыть в одном из банков (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Сбербанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Клиринговый Дом, Радабанк)

3) В Действии в разделе "Сервисы" нужно активировать карту "Национального кэшбека"

3) Выбрать в приложении Действие услугу "Зимняя естьПоддержка"

4) Подать заявку на получение помощи

5) Ожидайте зачисление средств

Открытие и обслуживание карты "Национальный кэшбек" бесплатно. Никаких налогов на полученную 1000 грн

С помощью Укрпочты

Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, получающие выплаты через "Укрпочту" - смогут получить "Зимнюю еподдержку" через "Укрпочту".

Потратить средства они смогут через "Укрпочту" — на оплату коммунальных услуг или приобретение товаров украинского производства.

Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории расходов.

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