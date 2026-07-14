Рада підтримала декриміналізацію дорослого контенту в першому читанні

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, яким посилюється відповідальність за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії та декриміналізується щодо дорослого контенту.

Про це стало відомо із засідання Верховної Ради.

Законопроєкт підтримав 231 народний депутат. Проти проголосувало 8 депутатів, троє утрималися.

Підтримана редакція законопроєкту залишає або посилює відповідальність за збут і розповсюдження порнографічних матеріалів малолітнім та неповнолітнім особам, а також за примушення будь-якої особи до участі в створенні порнографії.

Водночас створення порнографічних матеріалів з повнолітніми учасниками, а також їхнє розповсюдження для повнолітніх глядачів перестане вважатися злочином.

Термін позбавленні волі за злочини, пов'язані з дитячою порнографією, пропонують підняти в середньому на два-три роки.

Також йдеться про посилення відповідальності за примушування повноілтньої особи до участі в порнографії – у законопроєкті зазначається позбавлення волі на 3-7 років замість пробаційного нагляду чи обмеження волі до 3 років.

Одна з цілей законопроєкту – запобігання корупції, адже правоохоронні органи часто "кришують" порнобізнес, не звертаючи уваги на його діяльність за регулярні хабарі.

Тепер до законопроєкту внесуть правки, після чого відбудеться голосування за його ухвалення в другому читанні.

Нагадаємо:

Наприкінці травня Верховна Рада не підтримала попередній законопроєкт про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії.

Згодом на розгляд парламенту внесли новий законопроєкт, який декриміналізує дорослий контент і зруйнує схеми, на яких наживаються недобросовісні правоохоронці, а також посилить відповідальність за дитячу порнографію.