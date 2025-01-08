Рада ухвалила закон про відновлення моніторингу викидів парникових газів

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів".

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Відповідний законопроєкт №12131 у другому читанні на засіданні у середу підтримали 298 депутатів.

"Це частина Ukraine Facility Plan", - розповів Железняк.

Згідно з пояснювальною запискою законопроєкту, підприємства, що здійснюють викиди парникових газів, знову будуть зобов’язані подавати звіти про свої викиди.

Система моніторингу та звітності була впроваджена в Україні з 2021 року, але через воєнний стан стала добровільною.

Відновлення обовʼязкової системи дозволить Україні здійснити перший крок до створення системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Підприємства, що перевищують ліміти викидів, будуть змушені подавати звіти про свої викиди відповідно до вимог законопроєкту.

Після впровадження системи торгівлі квотами компанії, що перевищують норми викидів, можуть бути зобовʼязані купувати квоти або сплачувати штрафи.

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