Прокуратура не змогла відібрати у будівельної компанії ангар авіаційного інституту

Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову прокуратури, яка хотіла зобов`язати ТОВ "Будівельна фірма "Барельєф" повернути "Державному університету "Київський авіаційний інститут" частину нежитлового приміщення.

Про це свідчить рішення суду від 21 січня.

Йдеться про навчальний ангар № 2 (літера К), площею 191 кв. м, по вул. Медовій, 1 у м. Києві.

У липні 2022 року за результатами аукціону регіональне відділення Фонду держмайна по місту Києву, "Барельєф" та Національний авіаційний університет (теперішня назва "Державний університет "Київський авіаційний інститут", який є балансоутримувачем) уклали договір оренди приміщення, яке є державною власністю.

Приватне підприємство отримало в оренду ангар, щоб зробити з нього склад для зберігання будівельної техніки, будівельного обладнання, інструментів та будматеріалів.

Як стверджувала прокуратура, "Барельєф" не займається освітньою діяльністю, фірма не забезпечувала організацію та реалізацію освітнього процесу. У такому випадку приміщення не могло бути передано в оренду через існування прямої заборони ст. 80 закону про освіту, що свідчить про нецільове використання ангара закладу вищої освіти.

Тому правоохоронці звернулися з позовом до суду, аби визнати недійсним договір оренди та повернути державі приміщення.

Суд погодився з доводами прокуратури, зазначивши, що орендоване нежитлове приміщення передане у користування не для забезпечення освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, а для використання орендарем за будь-яким цільовим призначенням на його розсуд. При цьому воно фактично використовується у підприємницькій діяльності, адже там розміщений склад для зберігання техніки та будматеріалів.

Водночас суд позов не задовольнив, оскільки був пропущений строк позовної давності.

Перебіг строку позовної давності почався з 22.07.2022, тобто з моменту укладення спірного договору, та сплив 22.07.2025. Проте, прокуратура здала позовну заяву до відділу поштового зв`язку лише 02.09.2025.

Власником та керівником столичного ТОВ "Будівельна фірма "Барельєф" є Володимир Бардонов.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва визнав недійсним договір оренди приміщення Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства, який був укладений між Фондом держмайна та ФОПом Вікторією Левітас.