Суд відібрав у підприємиці приміщення київського коледжу

Господарський суд міста Києва визнав недійсним договір оренди приміщення Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства, який був укладений між Фондом держмайна та ФОПом Вікторією Левітас.

Про це свідчить рішення суду від 2 лютого.

Йдеться про орендне користування частини будівлі на першому поверсі гуртожитку коледжу загальною площею 52 кв. м за адресою: м. Київ, вул. генерала Жмаченка (тепер вул. Князя Романа Мстиславича), 26.

У 2022 році регіональне відділення Фонду держмайна по м. Києву провело електронний аукціон щодо оренди цього приміщення, яке належить Міністерству освіти. Планувалося, що метою використання буде "розміщення вітчизняного видавництва, що забезпечує підготовку, випуск та розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (навчально-методична література для студентів)".

Надалі ФДМУ та Левітас уклали договір оренди на 5 років, вартість угоди - 42 745 грн.

Як з'ясувалося, у договорі оренди визначено, що приміщення може бути використане орендарем для здійснення послуг з продажу канцтоварів, послуг із ксерокопіювання, поліграфічні та фотопослуги. Чим підприємиця і займалася.

Суд встановив, що Левітас не відноситься до суб`єктів освітньої діяльності, вона займається господарською діяльністю, яка не спрямована виключно на обслуговування учасників освітнього процесу. Тому визнав недійсним договір оренди.

