"Профзакупівлі" завершили перший тендер у Prozorro за кошти Світового банку

Державна установа "Професійні закупівлі" реалізувала перший тендер у системі Prozorro за кошти Світового банку. Фінальна сума договору склала 2,8 млн дол.

Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Закупівлю вдалось здійснити завдяки співпраці Мінсоцполітики, Світового банку та "Профзакупівель". Тендер передбачає купівлю комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення для оптимізації роботи 25 територіальних органів Пенсійного фонду України.

На початку бюджет закупівель склав 4,17 млн дол, але після торгів фінальна сума договору склала 2,8 млн дол. Участь у торгах також брала міжнародна компанія.

"Наразі ми маємо першу успішну закупівлю ДУ «Профзакупівлі» у системі Prozorro за кошти Світового банку.

Я сподіваюся, що це дасть поштовх для інших міжнародних організацій доєднуватись до системи Prozorro, яка вже довела свою ефективність", – повідомила перша віце-прем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Професійні закупівлі – централізована закупівельна організація, яка закуповує через Prozorro за кошти міжнародних донорів.