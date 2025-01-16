"Профзакупки" завершили первый тендер в Prozorro за средства Всемирного банка

Государственное учреждение "Профессиональные закупки" реализовало первый тендер в системе Prozorro за средства Всемирного банка. Финальная сумма договора составила 2,8 млн долл.

Об этом сообщает прессслужба министерства экономики.

Закупку удалось осуществить благодаря сотрудничеству Минсоцполитики, Всемирного банка и "Профзакупок". Тендер предусматривает покупку компьютерного оборудования и программного обеспечения для оптимизации работы 25 территориальных органов Пенсионного фонда Украины.

В начале бюджет закупок составил 4,17 млн долл, но после торгов финальная сумма договора составила 2,8 млн долл. Участие в торгах также принимала международная компания.

"Сейчас мы имеем первую успешную закупку ГУ "Профзакупки" в системе Prozorro за средства Всемирного банка.

Я надеюсь, что это даст толчок для других международных организаций присоединяться к системе Prozorro, которая уже доказала свою эффективность", - сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Профессиональные закупки - централизованная закупочная организация, которая закупает через Prozorro за средства международных доноров.