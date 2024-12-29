Постачальник мастил для Міноборони двічі сплатить ПДВ: рішення суду

Господарський суд міста Києв стягнув на користь Міністерства оборони з ТОВ "Акумуляторно-батарейні системи" (АБС) 2,09 млн грн безпідставно отриманого податку на додану вартість (ПДВ). Фірма поставила відомству мастило, а раніше підприємство вже сплатило 2,09 млн грн ПДВ до держбюджету.

Про це свідчить рішення суду від 17 грудня.

У червні 2022 року Міноборони двічі замовило АБС мастило Циатим-221. Згідно з першою угодою, мова йшла про 6,47 млн грн, згідно з другою - 9,21 млн грн. В обох випадках до сум був включений ПДВ (20%).

Згідно з умовами обох договорів, міністерство сплатило аванс у розмірі 80% вартості товару, а підприємство поставило мастила.

Водночас, як вважає Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону, Міноборони та приватна компанія безпідставно включили до ціни товару ПДВ, оскільки порушили пп. «г» пп. 195.1.2 п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу України та постанову Кабміну № 178 від 02.03.2022, згідно з якою постачання товарів для заправки (дозаправки) або забезпечення транспорту Збройних Сил України обкладаються ПДВ за нульовою ставкою. Відповідно, АБС повинно повернути 2,09 млн грн ПДВ, а також 368 тис грн інфляційних витрат та 133 тис грн 3% річних.

Підприємство було проти позову. Зокрема, воно аргументувало тим, що договори підписані за домовленістю сторін, згідно з чинним законодавством. А щодо постанови Кабміну № 178, то, як вважає компанія, вона не регулює та не має ніякого відношення до спірних правовідносин та фактично встановлює нові норми оподаткування. Крім того, сплачене підприємством ПДВ ніколи не було його майном, оскільки цей податок безпосередньо надійшов до державного бюджету.

Суд встановив, що прокуратура у 2023 році повідомила Міноборони про випадки укладання договорів з постачальником з оплатою ПДВ, що суперечить постанові № 178 і свідчить про неефективне використання бюджетних коштів. Міністерство відповіло, що постачання товарів для заправки (дозаправки) або забезпечення транспорту ЗСУ обкладаються ПДВ за нульовою ставкою виключно з метою виконання мобілізаційних завдань та не застосовуються до договорів на постачання пально-мастильних матеріалів, які укладаються Міноборони не в рамках мобілізаційних завдань.

Водночас, суд погодився з аргументами прокуратури. Він врахував позицію Верховного Суду, який в низці подібних справ підтримав аналогічні доводи прокуратури.

Крім того, суд врахував, що 18.07.2024 Кабмін вніс зміни до постанови № 178. У змінах, йдеться, що "у вступній частині постанови слова і цифри "З метою виконання мобілізаційних завдань в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"," замінено словами "З метою здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації".

В результаті, суд визнав недійсними пункти угод про ПДВ, врахувавши, що предметом договорів є постачання мастильних засобів для техніки спеціального призначення для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави під час дії воєнного стану, відповідно спірні умови договорів в частині сплати ПДВ (20%) суперечать положенням Податкового кодексу України та постанови № 178.

Крім того, суд стягнув з ТОВ "Акумуляторно-батарейні системи" 2,09 млн, а також 368 тис грн інфляційних витрат та 133 тис грн 3% річних.

Бенефіціарами столичного ТОВ "Акумуляторно-батарейні системи" є Владлен Варавенко з Херсону та КУГЕР ГОВАРД ЯН зі Швейцарії.