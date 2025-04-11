Порошенко звинуватив НБУ у тиску, Пишний вимагає докази

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що звинувачення Петра Порошенка у політичному переслідуванні є безпідставними та шкодять довірі до регулятора.

Про це повідомляє голова Нацбанку, у відповідь на заяву Порошенка.

"Уперше Національний банк України, який я очолюю, отримав пряме звинувачення у виконанні політичного замовлення та безвідповідальності", – зазначив Пишний.

За його словами, планова перевірка банку МІБ, бенефіціаром якого є Порошенко, була анонсована ще у грудні 2024 року й охоплює загалом близько 40 клієнтів.

Напередодні Петро Порошенко, п’ятий президент України та народний депутат, заявив, що Національний банк нібито проводить перевірку його благодійного фонду, корпорації Roshen та громадської організації "Справа Громад", що, на його думку, є спробою політичного тиску. Він також припустив, що дії НБУ можуть зашкодити підтримці ЗСУ.

Пишний наголосив, що НБУ не перевіряє напряму ані Фонд Порошенка, ані фонд ROSHEN, ані ГО "Справа Громад", як стверджує політик: "Належну перевірку має здійснювати сам Міжнародний інвестиційний банк, відповідно до закону".

"Перевірка банку "МІБ" жодним чином не блокує операційну діяльність клієнтів банку. НБУ не надсилав запитів до згаданих фондів і ГО", – додав він.

Голова НБУ також закликав Порошенка надати докази звинувачень або публічно їх спростувати: "Вимагаю негайно публічно надати докази тиску з боку НБУ – направлені на компанії листи-запити чи інші документи. В разі їх відсутності – спростувати заяву".

У Нацбанку наголошують, що перевірка стосується валютного нагляду, зокрема неповернення виручки та непоставки оплачених товарів за останні три роки.

"Публікуючи такі звинувачення, Порошенко свідомо втягує НБУ в політичне протистояння, повністю усвідомлюючи наслідки підриву довіри до центробанку", – заявив Пишний.

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