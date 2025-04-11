Порошенко обвинил НБУ в давлении, Пышный требует доказательства

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что обвинения Петра Порошенко в политическом преследовании являются безосновательными и вредят доверию к регулятору.

Об этом сообщает глава Нацбанка, в ответ на заявление Порошенко.

"Впервые Национальный банк Украины, который я возглавляю, получил прямое обвинение в выполнении политического заказа и безответственности", - отметил Пышный.

По его словам, плановая проверка банка МИБ, бенефициаром которого является Порошенко, была анонсирована еще в декабре 2024 года и охватывает всего около 40 клиентов.

Накануне Петр Порошенко, пятый президент Украины и народный депутат, заявил, что Национальный банк якобы проводит проверку его благотворительного фонда, корпорации Roshen и общественной организации "Дело Громад", что, по его мнению, является попыткой политического давления. Он также предположил, что действия НБУ могут повредить поддержке ВСУ.

Пышный подчеркнул, что НБУ не проверяет напрямую ни Фонд Порошенко, ни фонд ROSHEN, ни ОО "Справа Громад", как утверждает политик: "Надлежащую проверку должен осуществлять сам Международный инвестиционный банк, согласно закону".

"Проверка банка "МИБ" никоим образом не блокирует операционную деятельность клиентов банка. НБУ не направлял запросов в упомянутые фонды и ОО", - добавил он.

Глава НБУ также призвал Порошенко предоставить доказательства обвинений или публично их опровергнуть: "Требую немедленно публично предоставить доказательства давления со стороны НБУ - направленные на компании письма-запросы или другие документы. В случае их отсутствия - опровергнуть заявление".

В Нацбанке отмечают, что проверка касается валютного надзора, в частности невозврата выручки и непоставки оплаченных товаров за последние три года.

"Публикуя такие обвинения, Порошенко сознательно втягивает НБУ в политическое противостояние, полностью осознавая последствия подрыва доверия к центробанку", - заявил Пышный.

Читайте также: Политик и бизнесмен.Какие активы может забрать государство у Порошенко